Abbadia San Salvatore (SI): Domenica 3 settembre è stato effettuato ad Abbadia San Salvatore il trekking “Sulle orme dei minatori”. Il percorso, iniziato dal Parco Museo Minerario, ha attraversato aree non visitabili di consueto, ricche di strutture e attrezzature che per decenni hanno contribuito all’estrazione del minerale utilizzato per ricavare il mercurio, strutture che oggi rappresentano un ammirevole esempio di archeologia industriale. Il trekking è proseguito tra i castagni salendo fino alla faggeta. Il rientro al museo ha permesso la visita nella Galleria livello VII dove Massimo, Andrea e Fernando hanno fatto rivivere in una situazione protetta l’attività in miniera: le tecniche utilizzate sia per la costruzione e l’escavazione delle gallerie che per l’estrazione dei minerali.

Nelle parole di Fernando Seriacopi, testimone diretto degli ultimi anni di estrazione in miniera, alcuni toccanti aneddoti sulla vita del minatore: “Nelle gallerie la temperatura era alta per la relativa vicinanza al magma e l’umidità altissima per la presenza di alcune sorgenti d’acqua. Mi raccontava mio babbo che nella galleria più in basso lavoravano in mutande! L’umidità non permetteva l’utilizzo della corrente elettrica, quindi l’illuminazione avveniva con l’acetilene. Purtroppo le correnti d’aria provocate nelle gallerie dall’esplosioni della dinamite spengevano la fiamma e i minatori rimanevano al buio, fermi, per non correre il rischio di cadere nei cunicoli di areazione, aspettando che a fine turno la squadra di emergenza li andasse a recuperare. Questa era una miniera all’avanguardia, ma da bambino non ero tranquillo fino a quando, suonata la sirena del fine turno, il mio babbo non arrivava a casa”



I 60 Soci delle varie cooperative hanno dimostrato un notevole interesse, apprezzando l’abbinamento del trekking alla conoscenza di una realtà storica e sociale.

Fernando Vinciarelli vice presidente di Coop Unione Amiatina ha ringraziato i presenti e gli organizzatori, valorizzando l’attività svolta in sinergia tra Parco Museo Minerario, Coop Amiatina e Distretto Tirrenico delle Cooperative di Consumo.