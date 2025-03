Sulla strada per non dimenticare: il percorso dei ragazzi delle classi terze, scuola secondaria di primo grado Bugiani di Follonica

Follonica: Il giorno 26 Febbraio ha avuto luogo la prima giornata del percorso che vede i ragazzi delle classi terze della scuola A. Bugiani impegnati sul tema della sicurezza stradale su più fronti.

Sono intervenuti il Presidente e i volontari del Forum per il Volontariato Follonica e i rappresentanti di Saralenzi Pilota ASD. Il Presidente ha voluto sottolineare l’importanza dell’attenzione sulla strada, soprattutto nei confronti delle figure deboli della strada.

Sergio Pieri organizzatore del concorso “sulla strada per non dimenticare” nato per sensibilizzare la cura e l’attenzione di coloro che con un mezzo potrebbero far del male al prossimo ha illustrato le modalità per lo svolgimento del concorso, con la possibilità di svolgere elaborato grafico o elaborato scritto.

La tematica affrontata è molto sentita dai ragazzi e dalle ragazze, in quanto chi per sentito dire o chi per vissuto quotidiano purtroppo si è trovato a gestire un incidente o ha comunque sentito delle conseguenze che può provocare. I ragazzi sono attenti e partecipi per imparare a gestire quella che per loro è la strada dei “grandi”, la strada che presto con il patentino percorreranno con i loro mezzi.

La polizia municipale ha evidenziato come a volte siano proprio i ragazzi a conoscere meglio dei grandi i comportamenti migliori: mamma, sulle strisce! E’ stata sottolineata l’importanza dell’attenzione e della necessità di non essere distratti da telefonino o altro.

Emozionanti i momenti delle testimonianze dal vivo di esperienze tragiche, da non dimenticare. Esperienze che insegnano, come ha detto la mamma di Sara Lenzi che fare del bene fa bene. Ma soprattutto l’importante è proseguire la sensibilizzazione all’attenzione sulle strade. Il prossimo intervento in questo percorso sara’ a breve con la Polizia stradale per conoscere i comportamenti corretti da tenere sulla strada e come evitare comportamenti che possono avere conseguenze tragiche. Questo percorso rientra in un importante progetto di formazione del cittadino corretto e rispettoso delle leggi, un progetto sulla legalità Che l’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena del quale la scuola secondaria di primo grago Arrigo Bugiani fa parte, affronta in tutte le sue sfaccettature.