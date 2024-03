Sulla pista Parri il Castiglione s’impone e sale al comando della classifica

Castiglione della Pescaia: In serie B la Blue Factor vince il derby: sulla pista Parri il Castiglione supera per 4-3 il Cp Grosseto e balza in testa al girone. Partita combattutissima e ricca di occasioni da ambo le parti. Cardella spreca subito un rigore. Guaguaglini e Piro spingono sul 2-0 i biancocelesti. Nerozzi e Matteo Cardella impattano. Giabbani, blu a Santoni, non realizza la punizione e al riposo la gara è sul 2-2. Nella ripresa dopo 10’ blu a Cardella, ma Guarguaglini non trasforma la punizione. Faelli prima spreca il tiro libero sul decimo fallo del Castiglione, poi porta avanti il Grosseto sul 3-2 e prende il blu. Montauti pareggia sul tiro libero. Sul nuovo blu a Giabbani, anche Onori non trasforma la punizione, ma ci pensa poi Guarguaglini a segnare il 4-3 a 7 minuti dalla sirena. Il castiglione resiste e porta casa i tre punti.



Sconfitta con onore per l’under17 nell’andata del primo turno dei playoff (al meglio di due vittorie su tre confronti): al Casa Mora l’Spv Viareggio passa per 3-1. In vantaggio i biancocelesti con Agresti, poi pari di Elia Cardella che chiude il primo tempo. Nella ripresa la doppietta di Cardella decide l’incontro: domenica 10 marzo gara di ritorno a Viareggio. Senza storia l’under 15: nel primo turno di playoff (al meglio di due vittorie su tre confronti): a Viareggio il Castiglione batte l’Svp per 20-2. Mattatore Diego Bracali con 6 gol, Francesco Cornacchini con 5, tripletta per Lorenzo Turbanti, doppiette per Filippo Agresti e Mattia Sforzi e reti di Thomas Nucci e Lorenzo Rosadini. Sabato 9 marzo gara di ritorno al Casa Mora. L’under 13 invece ha rinviato la sfida contro il Prato a causa dell’influenza dei lanieri.

SERIE B

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione

CP GROSSETO: Gabriele Irace, (Moreno Saletti); Tommaso Giusti, Matteo Cardella, Mattia Giabbani, Matteo Faelli, Marco Maria Bianchi, Michele Nerozzi, Enrico Burroni, Lorenzo Alfieri. All. Fabio Bellan.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Alessandro Del Viva); Brando Santoni, Mattia Piro, Filippo Montauti, Filippo Onori, Samuel Cardi, Luca Mantovani, Riccardo Palushi, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (2-2) 2’19 Guarguaglini (C), 5’19 Piro (C), 5’10 Nerozzi (G), 17’11 Cardella (G); st 13’12 Faelli (G), 13’25 pp Montauti (C), 18’02 Guarguaglini (C).

UNDER17 – ZONA 4

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio A 1-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Flavio Del Viva); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Lorenzo Bernardo Benvenuti. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO A: Filippo Poletti, (Gabriele Toti); Lorenzo Toti, Riccardo Biancucci, Alessandro Pandolfini, Elia Cardella, Lorenzo Cortesi, Cristian Tomei. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (1-1) 15’04 Agresti (C), 15’53 Cardella (V); st 9’41 e 12’58 Cardella (V).

UNDER15 – ZONA 4

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-20

SPV VIAREGGIO: Brian Guida, (Tommaso Alberto Bardi); Federico Paolinelli, Giacomo Mutti, Christian Volpi, Lucrezia Barsaglini, Gianluca Squeo, Loreno Giorgio Triglia, paolo Gerbi. All. Leonardo Squeo.

BLUE FATCTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Matias Sinjari); Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Filippo Agresti, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (1-11) 1’51 Turbanti (C), 4’53 Bracali (C), 5’58 Squeo (V), 7’50 Bracali (C), 7’57 F.Cornacchini (C), 8’39 e 9’12 Bracali (C), 9’26 e 10’01 F.Cornacchini (C), 10’11 Rosadini (C), 11’11 F.Cornacchini (C), 17’31 Agresti (C); 0’15” Sforzi (C), 0’46” Turbanti (C), 4’10 Bracali (C), 4’23 Turbanti (C), 4’34 Bracali (C), 4’15 pp Nucci (C), 8’09 Sforzi (C), 8’52 F.Cornacchini (C), 11’48 Agresti (C), 12’29 Gerbi (V).