Sulla nave scuola del Brasile con Monica Pizzoli

Argentario: nei giorni scorso Monica Pizzoli la bravissima velista funzionaria della Rai per le Americhe che veste il blazer delle donne di Artemare Club è stata invitata al cocktail sulla nave scuola del Brasile durante la sua sosta a Civitavecchia. La Nave Scuola "Brasil" è arrivata a Civitavecchia nell'ambito della 39a Crociera di Formazione per aspiranti ufficiali dal 6 all'11 settembre, la visita fa parte della 39a Crociera di formazione contribuendo così al loro sviluppo professionale e culturale e per esibire la bandiera nazionale del Brasile all'estero rafforzando i legami con i paesi partner.

L'itinerario include diciassette porti in tredici paesi: Natal (Brasile), Casablanca (Marocco), Valencia (Spagna), Tolone (Francia), Civitavecchia (Italia), Le Havre (Francia), Anversa (Belgio), Oslo (Norvegia), Goteborg (Svezia), Amburgo (Germania), Londra (Regno Unito), Lisbona (Portogallo), Baltimora (Stati Uniti), Jacksonville (Stati Uniti), Cozumel (Messico), Cartagena (Colombia) e Belém (Brasile). La nave scuola è stata costruita presso il Cantiere Navale della Marina di Rio de Janeiro, costruzione è iniziata nel settembre 1981 e due anni dopo è stata varata. Il comandante della nave è il Capitao de mar Rodrigo Monteiro Lázaro.

L'equipaggio è composto da 31 ufficiali, 217 personale d’equipaggio e 140 allievi ufficiali della classe "Almirante Bosísio", inclusi tre rappresentanti stranieri provenienti da Namibia, Camerun e Senegal che si sono diplomati all'Accademia Navale. Inoltre, l'equipaggio include un ufficiale dell'Esercito brasiliano, uno dell'Aeronautica brasiliana, due rappresentanti della Marina Mercantile e allievi ufficiali di altri paesi come Argentina, Bolivia, Canada, Cile, Mexico, Paraguay e Uruguay. Mari calmi e venti favorevoli alla nave scuola Brasil da parte del comandante Daniele Busetto e di Artemare Club!



