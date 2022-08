Sul palco del "Punta Ala Music" Irene Grandi duo

Punta Ala: Mercoledì 17 agosto, alle 22 e 30, a Punta Ala, al Prato Stage, nuovo appuntamento con il Punta Ala Music. Sul palco la cantautrice toscana Irene Grandi duo. Irene Grandi nata a Firenze nel 1969, è stata scoperta dal grande pubblico nel 1994, con le canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il grande successo è arrivato nel 1995, con la vendita di oltre mezzo milione di copie in Italia dell’album in vacanza da una vita e con il brano Bum Bum.

Ingresso libero.

Info: 0564 922217