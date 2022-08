annuncio Cultura & spettacolo Sul palco del Punta Ala Music Fest, Ross in “Quattro passi nell’amore” 9 agosto 2022

Punta Ala: Mercoledì 10 agosto, alle 22 e 30, a Punta Ala, al Prato Stage, nuovo appuntamento con il Punta Ala Music. Sul palco Ross in "Quattro passi nell'amore". Rosario Aloisio in arte ROSS nelle sue vesti preferite di cantautore, presenta il nuovo lavoro discografico registrato in piena pandemia tra marzo 2020 e aprile 2021 dal titolo "Quattro passi nell'amore". Un pop-rock sobrio ed elegante per un percorso in musica e parole. Ingresso libero.





