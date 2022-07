Sul Falusi il sindaco Giuntini risponde a Borelli, Brogi e Fedeli

Massa Marittima: “Mi risulta che la dottoressa Mucci, nel suo ruolo di presidente dell’Istituto Falusi, – afferma il sindaco Marcello Giuntini - abbia risposto alla richiesta inviata il 25 giugno da Borelli, Brogi e Fedeli, con una nota scritta il 4 luglio che è arrivata in copia anche a me. La risposta non solo c’è stata, al contrario di quanto affermano Borelli, Brogi e Fedeli, ma è stata anche tempestiva e molto chiara, spiegando perché non poteva ricevere tutti e tre insieme ma solo i due consiglieri comunali. Fedeli, infatti, non avendo ruolo istituzionale, per accedere a dati e documenti deve comportarsi esattamente come qualsiasi altro cittadino facendo richiesta di accesso agli atti e accesso civico. È evidente che lo status di consigliere comunale sia diverso da quello di un esponente di partito. Del resto, i consiglieri comunali sono chiamati a svolgere il loro compito di controllo nella sede deputata, ovvero il Consiglio comunale.”

“Peralto, - prosegue Marcello Giuntini- visto il comportamento pressante ed offensivo riservato alla presidente del Consiglio di Amministrazione del Falusi, non mi meraviglierei affatto se la dottoressa Mucci si rifiutasse di ricevere il segretario del partito comunista, a maggior ragione dopo l’articolo vergognoso e infamante, pieno di illazioni, uscito in questi giorni sulla stampa. E invece, la dottoressa Mucci, nonostante tutto, è sempre disponibile e corretta, non sottraendosi mai a interventi pubblici sul suo operato come è avvenuto più volte in Consiglio e in una conferenza stampa.”

“Entrando nel merito delle gravi insinuazioni che nell’articolo vengono fatte sulla nomina del direttore – aggiunge Marcello Giuntini – sottolineo che non c’è stata nessuna pressione del sindaco e neppure del partito democratico: la selezione è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, avvalendosi di una commissione tecnica. Rispetto alle comunicazioni sui casi di Covid, chiedo a Borelli, Brogi e Fedeli dove è scritto che quei dati, peraltro sensibili, debbano essere comunicati ai consiglieri fuori dalla sede deputata per farlo, ovvero il Consiglio comunale? Su questi aspetti sarà quindi fatta un’adeguata comunicazione durante il consiglio comunale del 27 luglio, come avevamo già previsto di fare. In riferimento alle altre presunte situazioni di criticità, se i consiglieri pensano che ci siano, utilizzino il loro ruolo in Consiglio comunale per esplicitare queste situazioni; noi non ci sottraiamo al confronto. La verità è che sono tutte insinuazioni prive di fondamento, ma come canta il Don Basilio di rossiniana memoria nel Barbiere di Siviglia ‘La calunnia è un venticello’…e loro sono dei bravi cantanti.”