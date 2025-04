Suicidio assistito, Gabbrielli: «Rammarico per la posizione del consiglio comunale»

Grosseto: Un ordine del giorno presentato in consiglio comunale sull’incostituzionalità della legge regionale sul suicidio assistito. A prepararlo è stata la consigliera Rita Bernardini per poi presentarlo anche con la firma di Amedeo Gabbrielli.





"Proprio il consigliere comunale di Forza Italia Ppe esprime il suo rammarico per l’esito della votazione: «Con dispiacere – spiega Gabbrielli – mi trovo a dover constatare che la votazione sulla incostituzionalità della legge regionale sul suicidio assistito, non ha riscosso il risultato sperato. Ha ricevuto il voto contrario di tutta l’opposizione e di due consiglieri della maggioranza, mentre altri si sono astenuti.

Alla fine ci sono stati solo tre voti favorevoli (tra questi il mio e del consigliere Bernardini) e questo sinceramente fa aumentare il mio rammarico». Amedeo Gabbrielli non vuole fare polemica su di un tema così delicato, ma si limita a prendere posizione sulla vicenda: «Nel dibattito sono intervenuto per ribadire la mia posizione – aggiunge il consigliere comunale – ritengo che la vita sia un diritto e al tempo stesso un dono. Ogni momento in più che una persona riesce a vivere rappresenta un arricchimento. Anche nei casi di malattia, si può omaggiare la vita, regalando momenti preziosi a sé stessi e ai propri cari. Per questo dispiace che il punto di vista su di un tema così importante e delicato, non sia stato condiviso dalla gran parte del consiglio comunale».