Suggerimenti per lo Statuto del "Parco Ambientale della Laguna di Orbetello"

Orbetello: Si è tenuta presso l’ex Chiesa di Sant’Antonio, l’Assemblea del Comitato Civico “Orbetello Bene Comune”, convocata con urgenza in virtù dell’incontro che si terrà il 14 maggio presso il Ministero dell’Ambiente tra i futuri Soci del Parco Ambientale della Laguna di Orbetello. Si tratterà di un incontro propedeutico alla definizione dello Statuto del futuro Consorzio e dei prossimi passaggi, fortunatamente accelerati.

«Preliminarmente - si legge nella nota del Comitato "Orbetello Bene Comune" -, come Comitato Cittadino “Orbetello Bene Comune” abbiamo inviato una PEC alle Istituzioni che saranno future Socie del Parco (Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario e Comune di Orbetello) per richiedere degli incontri finalizzati ad avviare un dialogo con gli enti coinvolti, conoscere i termini del percorso e offrire la propria disponibilità, in rappresentanza della cittadinanza, a supportare e collaborare fattivamente con loro. La stessa PEC è stata poi inoltrata per doverosa conoscenza anche all’On. Marco Simiani e all’On Fabrizio Rossi.

Ad oggi è pervenuta la risposta della Regione Toscana che è disponibile ad un confronto, ed in attesa di ricevere le altre risposte, il Comitato Cittadino ha deciso di convocare l’Assemblea per confrontarsi, assieme alla cittadinanza, al fine di definire proposte, idee e richieste da porgere alle Istituzioni. Riteniamo, infatti, necessario avviare un confronto tra Istituzioni e cittadinanza per far fronte adeguatamente alle molteplici sfide che la questione ambientale legata alla laguna di Orbetello pone».

L’assemblea è stata molto partecipata, con una accesa e animata discussione che ha prodotto un documento che annuncia: «Il Comitato Cittadino “Orbetello Bene Comune” si è costituito con l’intento di operare per la tutela e la cura del territorio, a cominciare dalla questione ambientale e, più nello specifico, dalla Laguna di Orbetello. In tal senso ci siamo confrontati, abbiamo letto e approfondito la Legge che istituisce il Parco Ambientale della Laguna di Orbetello, entrata in vigore lo scorso 26 febbraio, e abbiamo considerato opportune alcune considerazioni, con lo scopo di collaborare e confrontarci con la cittadinanza e con le istituzioni competenti. Fra le iniziative da intraprendere suggeriamo la realizzazione in loco di un Centro di ricerca e monitoraggio, ricerca applicata e raccolta dati prodotti e validati da organismi statali e accademici. Il centro di ricerca permanente potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella comprensione e risoluzione tecnico-scientifica delle criticità in essere della laguna di Orbetello e inoltre potrebbe svolgere un ruolo importante in ambito sia occupazione sia culturale».