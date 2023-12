Suggerimenti e tecniche per una pulizia profonda della lavastoviglie

Come per ogni altro apparecchio elettrico, è essenziale sottoporre la lavastoviglie ad una manutenzione regolare che comprenda soprattutto una pulizia approfondita. Questa pratica mira a prevenire la formazione di odori indesiderati e accumuli di sporco, assicurando così che ciascun ciclo di lavaggio mantenga la brillantezza e l'igiene di piatti e stoviglie.



Procedura di pulizia della lavastoviglie

Mantenere la lavastoviglie pulita a volte può rappresentare una sfida, specialmente se si desidera evitarne la pulizia con detergenti chimici costosi. Tuttavia, seguendo alcuni suggerimenti pratici, è possibile igienizzare il proprio elettrodomestico in modo efficace, risparmiando sui costi e contribuendo al rispetto dell'ambiente. Questa pratica non solo garantisce piatti luminosi e impeccabili, ma prolunga anche la durata dell'apparecchio, assicurando molte altre sessioni di lavaggio di alta qualità.

Di seguito, puoi trovare l’elenco di pochi e semplici passi da seguire per rendere la tua lavastoviglie come nuova!

Rimuovere filtro, cestelli e portautensili

Per garantire una pulizia completa degli angoli e delle fessure, è fondamentale rimuovere il filtro, i portautensili e i cestelli dalla lavastoviglie. Sottoponili a un bagno nella miscela di acqua calda e una tazza di aceto, lasciandoli immersi per almeno 30 minuti. Successivamente, esegui un risciacquo accurato per assicurarti una pulizia ottimale.

Eliminare ogni residuo di cibo

Esamina attentamente l'interno, assicurandoti di eliminare eventuali detriti nascosti. Pulisci i bracci da cui esce l'acqua e detergi le pareti laterali, soprattutto negli angoli. Ispeziona accuratamente tutti i piccoli fori e le fessure da cui sgorga l'acqua. Se noti tracce di cibo, utilizza uno spazzolino imbevuto di aceto e bicarbonato per rimuoverle.

Eseguire un ciclo di risciacquo con aceto e bicarbonato nella lavastoviglie.

Per garantire una pulizia completa degli interni, svuota la lavastoviglie e versa sul fondo una tazza di aceto bianco accompagnata da due cucchiai di bicarbonato. Seleziona un ciclo di acqua calda o risciacquo per permettere all'aceto e al bicarbonato di agire sinergicamente, eliminando residui di cibo, grasso e sapone. In questo caso, ti possono anche aiutare i programmi di pulizia bimestrale delle lavastoviglie da incasso, utili per pulire la vasca interna dell’elettrodomestico senza troppe fatiche.

Mantenere costantemente pulito l'esterno dello sportello.

Le superfici esterne della lavastoviglie richiedono una pulizia regolare. Opta per un detergente adatto al materiale dello sportello (legno, acciaio, pvc, ecc.) e spruzza una quantità adeguata su un panno morbido in microfibra. Pulisci attentamente lo sportello, rimuovendo ogni traccia di sporco.

Quando pulire la lavastoviglie?

La periodicità della pulizia della lavastoviglie dipende principalmente dall'uso e dalla durezza dell'acqua nella zona di residenza. Tuttavia, la frequenza consigliata può variare in base al modello e alla marca dell'elettrodomestico, pertanto è sempre consigliabile consultare un esperto e fare riferimento al manuale delle istruzioni.

In linea generale, è consigliabile eseguire la pulizia della lavastoviglie almeno ogni quindici giorni in caso di utilizzo frequente. Nel caso di un uso meno regolare, si consiglia una pulizia più approfondita almeno una volta al mese. Seguire queste linee guida contribuirà a mantenere l'elettrodomestico in condizioni ottimali e a garantire prestazioni efficienti nel tempo.

