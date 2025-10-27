Successo per la prima edizione del corso di “Ecografia office in Ostetricia”

Siena: Grande partecipazione alla prima edizione del corso teorico-pratico di “Ecografia office in Ostetricia”, che ha avuto luogo al Centro direzionale di Siena dell’Asl Toscana sud est.

Nato da un progetto della UF Attività consultoriali della zona senese, diretta dalla dottoressa Erika Ignacchiti, ed esteso a tutte le professioniste dell’Asl Tse e dell’Aous, il corso origina dalla convinzione che ad oggi l’esame ecografico office rappresenti uno strumento irrinunciabile nelle mani delle ostetriche. Favorisce, infatti, il corretto inquadramento, cura e completa presa in carico della gestante all’interno del percorso nascita, sia in ambito territoriale che ospedaliero.





Relatori e relatrici hanno affrontato l’argomento anche dal lato psicologico, da quello burocratico e da quello medico legale, così da poter presentare ai partecipanti un quadro completo.

La seconda e la terza edizione saranno, rispettivamente, il 13 novembre e il 10 dicembre. Queste si sono rese necessarie per le tante adesioni ricevute.

«Grazie ai nuovi strumenti tecnologici, è possibile migliorare il lavoro delle professioni ostetriche, per questo è bene conoscerli, - il commento della dottoressa Ignacchiti. - Per questo, sono pienamente soddisfatta della partecipazione raggiunta e dell’interesse dimostrato; è stato anche un bel momento di incontro e scambio, grazie a interventi estremamente significativi e di elevata qualità scientifica, che segna l’inizio di un percorso che proseguirà nel tempo».