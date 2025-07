Attualità Successo per la cena solidale a Farnese a favore di Ail e Airc 4 luglio 2025

Farnese (VT): Una grande partecipazione ha caratterizzato la cena solidale organizzata il 28 giugno nei giardini pubblici di Farnese a sostegno di Ail e Airc. L’iniziativa ha coinvolto attivamente la comunità del piccolo centro della Tuscia, registrando la presenza di oltre 240 persone e consentendo di raccogliere 4.200 euro, che saranno devoluti in parti uguali alle due associazioni. L’evento è stato promosso e organizzato dall’assessorato alla sanità e alle politiche sociali del Comune di Farnese, con il patrocinio dalla Pro Loco Farnese, della locale sezione Avis, dell’associazione Obiettivo Prevenzione Salute e delle stesse Ail e Airc. Fondamentale è stato il contributo di commercianti e cittadini, che hanno generosamente donato i prodotti per la cena. Tra gli ospiti della serata, la presidente dell’Ail Viterbo, Patrizia Badini, che ha ringraziato pubblicamente la comunità per il sostegno e ha fatto il punto sull’avanzamento dei lavori del nuovo reparto di ematologia presso l’ospedale “Santa Rosa”, il cui completamento è previsto per settembre. A rappresentare l’Amministrazione di Farnese la consigliera comunale con delega alla sanità e alle politiche sociali Maria Pia Bettolini che, nel suo intervento, ha evidenziato come le motivazioni di carattere sociale e interesse collettivo abbiano condotto il Comune a farsi promotore dell’evento. “Ringrazio le donne e gli uomini della Pro loco Farnese - ha detto la consigliera comunale Bettolini -, per l’impegno profuso nel realizzare l’iniziativa. Un encomio lo rivolgo ai cittadini di Farnese. Hanno dimostrato spirito di umanità e attenzione rispondendo con grande generosità all’iniziativa”. Tra i presenti una rappresentanza dei volontari di Marta dell’Ail, nonché dei referenti dell’associazione di Farnese e Ischia di Castro. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – dichiarano dall’Ail Viterbo –. Questa iniziativa dimostra concretamente come, unendo le forze, sia possibile raggiungere obiettivi importanti, sostenendo la ricerca scientifica e offrendo supporto concreto ai pazienti”. Seguici



