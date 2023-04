Successo per la 36° edizione di Pasquavela all'Argentario

Porto Santo Stefano: Pasquavela taglia il traguardo della 36ma edizione disputata in tre giorni di regate, da sabato 8 a lunedì 10 aprile con condizioni meteo ideali, caratterizzate da vento dai quadranti settentrionali tra 8 e 20 nodi e poca onda. I 22 equipaggi iscritti nelle classifiche IRC e ORC hanno regatato su percorsi costieri e offshore tra il promontorio dell’Argentario, Talamone e le Formiche di Grosseto, per un totale di oltre 90 miglia percorse.



I vincitori di Pasquavela 2023 sono il Grand Soleil 40 Yankee di Pierfrancesco Costaiola in IRC1 e ORC1 e il First 35 Pazza Idea 4 di Emanuele Masciarri in IRC2 e ORC2. Al secondo posto in IRC1 si è classificato J Walker il J39 di Massimo Galli e al terzo Otaria il Comet 385 di Marco Paoletti. In IRC2 secondo posto per Pizzi e Teo il Sun Fast 3200 di Cassiano Sabatini e terzo posto per Uxor il Dufour 365GL di Attilio Benedetti.





Nel raggruppamento ORC1 al secondo posto si classifica il Grand Soleil 49 R Luduan 2.0 – CC Aniene di Enrico De Crescenzo e al terzo il Comet 38 S Betta Splendens di Orazio Olivo. In ORC2 secondo posto per l’Elan 310 Dagobah 2 di Maurizio Micheli e al terzo posto Un Amour De Swan lo Swan 44 di Giandomenico Iannetti.





Piero Chiozzi, presidente dello Yacht Club Santo Stefano: “Pasquavela è arrivata alla 36a edizione, vedere il golfo colorato di tante vele e avere ricevuto tanti feedback positivi ci riempie di soddisfazione. Ringraziamo il Comune di Monte Argentario, il Comitato di Regata e gli sponsor Podere 414 e Pasta Garofalo. Vi aspettiamo numerosi alla prossima regata, la Lunga Bolina, che si svolgerà sempre a Porto Santo Stefano fra quindici giorni.”





Marco Poma, vice presidente dello YCSS e membro del comitato di regata: “siamo molto soddisfatti per la riuscita di Pasquavela 2023. Abbiamo saputo interpretare al meglio le previsioni del tempo, creando tutti i giorni percorsi tecnici diversi che hanno dato agli equipaggi la possibilità di esprimere al meglio il loro potenziale in mare.”