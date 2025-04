Sport Successo per il Torneo S3 "Trofeo Città di Grosseto": una festa di sport e crescita! 28 aprile 2025

28 aprile 2025 136

136 Stampa

Redazione

Grosseto: Bellissima mattinata di pallavolo giovanile ieri al PalAzzurri, con il Torneo S3 "Trofeo Città di Grosseto", organizzato interamente per le bimbe del nostro vivaio! Un'ottima occasione per i tecnici del settore per confrontarsi e ragionare sulla programmazione della prossima stagione. Ottima anche la risposta delle bimbe che, nonostante i numerosi impegni familiari legati alle vacanze pasquali, hanno partecipato in gran numero. Un grande ringraziamento, come sempre, alla perfetta organizzazione a partire dallo staff tecnico del settore S3, guidato da Elisabetta Alberti, Vito Di Giovanna e Livio Termite, fino ad arrivare alle ragazze Under 14 e Under 16 (Francesca Macchi, Sofia Ponticelli, Emma Rossi, Matilde Marini, Iris Peotta, Anna Deiana, Giada De Falco e Francesca Costoli) che hanno arbitrato tutti gli incontri. Un ringraziamento speciale anche allo staff montatori, che ha allestito campi bellissimi e funzionali! Infine, un grazie a Eurospin Tirrenica, che ha donato a ogni bimba una sacca portaoggetti consegnata durante le premiazioni! Visualizza la galleria Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Successo per il Torneo S3 "Trofeo Città di Grosseto": una festa di sport e crescita! Successo per il Torneo S3 "Trofeo Città di Grosseto": una festa di sport e crescita! 2025-04-28T09:30:00+02:00 175 it Ottima anche la risposta delle bimbe che, nonostante i numerosi impegni familiari legati alle vacanze pasquali, hanno partecipato in gran numero. PT1M /media/images/1198632547.jpg /media/images/thumbs/x600-1198632547.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 28 Apr 2025 09:30:00 GMT