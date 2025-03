Successo per il pranzo solidale a favore dei progetti in Mozambico di ASeS - Cia

Scarlino: Grande partecipazione e spirito di solidarietà hanno caratterizzato il pranzo solidale organizzato presso l’Agriturismo il Cerrosughero a Scarlino, dove la qualità del cibo locale ha fatto da cornice a un evento all’insegna della beneficenza. Tutti i fondi raccolti durante l’iniziativa sono stati devoluti ad ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo l'Ong di Cia-Agricoltori Italiani, ed in particolare ai progetti in Mozambico, dove si stanno portando avanti attività fondamentali per il sostegno delle comunità locali.

Alla Giornata ha partecipato Cinzia Pagni (nella foto), Presidente di ASeS, che ha illustrato il lavoro in Italia e all’estero, soffermandosi sull'importanza del supporto ai progetti in Mozambico, volti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali. La sua testimonianza ha toccato i cuori dei presenti, evidenziando il ruolo chiave che l’agricoltura può avere nello sviluppo sostenibile e nella solidarietà internazionale.





L’evento ha visto la partecipazione di Francesca Travison sindaca di Scarlino, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, che ha sottolineato come in un momento di grandi sfide internazionali sia fondamentale dare risalto a valori come la solidarietà, specialmente attraverso il legame con l’agricoltura, che si conferma un settore centrale per il territorio scarlinese e per il sostegno a iniziative di questo tipo.

Presenti anche numerosi esponenti della CIA-Grosseto, tra cui il presidente Capecchi Capecchi, che ha parlato del valore della multifunzionalità dell’agricoltura, sottolineando come essa sia non solo fonte di sostentamento, ma anche veicolo di solidarietà, di sviluppo territoriale e di inclusione sociale.

Un grande cuore ha unito tutti i partecipanti, riuniti presso il Cerrosughero, in un giorno speciale dove la comunità si è ritrovata per dare un contributo concreto, rispondendo con entusiasmo all’appello di solidarietà e confermando ancora una volta il legame profondo tra agricoltura, territorio e impegno sociale.

ASeS è attiva dal 1975 ed è impegnata nella cooperazione allo sviluppo, sia in Italia che all'estero, puntando sulla valorizzazione delle competenze degli imprenditori agricoli italiani per favorire la crescita delle comunità rurali più vulnerabili e promuovere l’inclusione sociale attraverso l’agricoltura. Ad oggi ha raggiunto oltre 300.000 beneficiari con 65 progetti di cooperazione, operando con importanti ricadute sui territori. Le sedi operative all'estero sono in Senegal, Mozambico e Paraguay. In Italia, ASeS è attivamente coinvolta in progetti di agricoltura sociale e inclusione, con sedi in diverse regioni: Veneto, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Lazio, Puglia, Marche, Trentino, Basilicata, Emilia Romagna, Campania, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.