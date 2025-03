Successo per il “Galà lirico” benefico del Lions Club di Tarquinia

Tarquinia: È stato un successo il “Galà lirico” organizzato dal Lions Club di Tarquinia, un concerto benefico che ha saputo coinvolgere un pubblico numeroso, attento e appassionato per la qualità delle performance degli artisti saliti sul palco del teatro di Santa Croce. L’evento ha unito musica e solidarietà, con una raccolta fondi destinata al restauro del pavimento della chiesa di San Giovanni, importante patrimonio storico, artistico e culturale della città etrusca. È stata raccolta la somma di 800 euro, dimostrazione di un momento di solidarietà e impegno civico per il bene comune.

L'iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti e di don Augusto Baldini, parroco della chiesa di San Giovanni. Il “Galà lirico” è stato dedicato al maestro Aurelio Iacolenna, organista, compositore e direttore d'orchestra scomparso nel 2022, che ha pubblicato nel corso della sua carriera composizioni e revisioni di musiche organistiche per diverse case editrici, tenendo concerti in tutto il mondo e svolgendo un’intensa attività seminariale sulla storia e sull’analisi proprio del repertorio lirico. Per diverse stagioni è stato anche direttore artistico del Festival Internazionale d’Organo di Roma. Per l’occasione erano presenti la moglie Luciana Maurelli e il figlio Giacomo Aurelio.

Per ricordare il pomeriggio in musica, il Lions Club di Tarquinia ha consegnato delle targhe alla signora Luciana Maurelli, a don Augusto Baldini, al maestro Massimiliano Caporale, che ha accompagnato i cantanti con il pianoforte a mezza coda “Gebruder Stingl” del 1919, con tastiera in avorio ed ebano, al restauratore Gianni Menci, che ha riportato gratuitamente in perfette condizioni il prezioso strumento donato nel 2023 dal Club al teatro di Santa Croce, e alla docente di canto lirico del conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila Hyo Soon Lee.

“Un ringraziamento sentito va a tutti i bravissimi cantanti, protagonisti del concerto, che frequentano il triennio e il biennio del corso di laurea in canto lirico al conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila – afferma la presidente del Lions Club di Tarquinia Roberta Ranucci –. Inoltre, ringrazio le persone che hanno partecipato all’evento e contribuito con la loro generosità al ricavato ottenuto. Infine, un sentito grazie a tutti i soci Lions per il supporto e l’aiuto dato all’organizzazione del concerto, testimoniando ancora una volta l’unione del Club nel sostenere e promuovere iniziative di grande valore sul territorio, organizzando eventi, attività e progetti che supportano l'educazione e la cultura, rispondendo alle necessità della comunità tarquiniese”.