Successo per il Festival Resistente: vincitori del contest musicale i Mokabird 30 aprile 2025

Grosseto: Si è chiusa al Bastione Molino a Vento di Grosseto la XXVII edizione del Festival Resistente. Tanti ospiti tra cui i Diaframma, PCR, Androgynus, Gl’inguastiti, Materazi Future Club e i finalisti del contest musicale Staff/ette – Giovani Resistenti oltre a tanti ospiti che hanno animato il pomeriggio come il prof. Paolo Pezzino, lo scrittore Alessandro Meo “Sante”, Alfio Nicotra, Giovanni Fontana Antonelli e molti altri. Per il contest musicale, i vincitori sono risultati i Mokabird, che si sono aggiudicati l’opportunità di aprire il concerto di una band affermata nei prestigiosi circoli Arci Bellezza e Magazzino sul Po tra settembre e dicembre 2025, con trasferta interamente coperta dal festival. Il contest è stato realizzato grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025”, a valere sul progetto “Giovanisì crescere nel presente”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze. Il festival è organizzato dal circolo Arci Associazione Festival Resistente APS e ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Grosseto. E’ realizzato con ANPI, ISGREC, Unicoop Tirreno, Associazione La Quercia, Camping Il Sole, Uscita di Sicurezza, CGIL, Humanitas, Clan, Unipol. Partecipano inoltre Legambiente, libreria QB, VAB, Soccorso Rosso.

