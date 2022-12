Successo per il concerto di Natale dell'istituto comprensivo Follonica

I ragazzi e le ragazze dell'orchestra e del coro dell'indirizzo musicale della media Pacioli insieme con i bambini e le bambine delle classi quinte di “Calvino” “Cimarosa” e “Rodari” hanno emozionato con brani natalizi antichi e moderni.



Follonica: Emozione e commozione. Per un concerto di Natale di qualità e curato nei dettagli. I ragazzi e le ragazze dell'Indirizzo musicale della scuola media “Pacioli” di via Gorizia, accompagnati dal coro dei bambini e delle bambine delle classi quinte delle primarie “Calvino” “Cimarosa” e “Rodari” (Istituto comprensivo Follonica1), hanno ricreato la magia del periodo più suggestivo dell'anno con la tradizionale esibizione di musiche natalizie che si è svolta nei giorni scorsi nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Tanti i brani eseguiti, sia moderni sia classici, in cui i giovani artisti dell'Istituto Follonica1 hanno dimostrato le grandi competenze musicali acquisite in pochi mesi di studio.

“Il repertorio di questo anno – spiegano i docenti di strumento - è stato particolarmente ricco e variegato. C'era una grande voglia di tornare a cantare e suonare tutti insieme dopo due anni di stop dovuti alle limitazioni imposte dal Covid. La scaletta ha visto brani della trazione come Astro del Ciel, We wish you a merry Christmas, Angeli delle campagne, fino a pezzi moderni quali Let in snow, Happy Christmas, Jngle Bells, Jingle Bells Rock”.

Clarinetto, pianoforte, tromba e violino sono alcune degli strumenti che è possibile studiare alla “Pacioli” e che compongono l'orchestra scolastica.

“Un ringraziamento speciale – concludono i docenti - va a Padre Tomy, parroco della chiesa di San Pietro e Paolo per l'accoglienza e per aver condiviso con noi il valore dell’apertura al territorio. Grazie anche al sindaco Andrea Benini per averci omaggiato della sua presenza”.