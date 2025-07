Successo per il carnevale estivo di Tarquinia Lido

Lungomare a festa tra carri, maschere e migliaia di spettatori

Tarquinia: Un’esplosione di colori, musica e allegria ha travolto il lungomare di Tarquinia Lido in occasione del carnevale estivo, che sabato 26 luglio ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, superando ogni più rosea aspettativa.

L’affluenza è stata imponente, con diverse migliaia di persone accorse lungo tutto il percorso della sfilata. Famiglie con bambini, giovani e anziani si sono ritrovati a condividere un momento di festa collettiva.

Applauditissimi i carri allegorici e i gruppi mascherati protagonisti dell’evento: “I Veneziani”,con un carro elegante e raffinato ispirato alla tradizione del Carnevale di Venezia; “Per tutti in barca”, vincitore del “Carnevaletto da Tre Soldi” di Orbetello, apprezzato per originalità e ironia; “Streghe e stregoni voodoo”, che hanno saputo incantare e divertire con un carro spettacolare e suggestivo; “Pinocchio viene dal mare”, un omaggio al celebre burattino, pensato per far sognare i più piccoli; “Shrek”, l’orco più amato di sempre, rappresentato con un carro imponente e spiritoso, adatto a tutta la famiglia; “Luci & Music”, un trionfo di tecnologia, luci ed effetti sonori che ha coinvolto il pubblico a ritmo di musica.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla sinergia tra gli imprenditori balneari e i commercianti del Lido, con il sostegno del Comune di Tarquinia e della Pro Loco Tarquinia.

Una collaborazione virtuosa che ha permesso di rilanciare una tradizione capace di valorizzare l’offerta turistica estiva. “Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che, con passione e spirito di squadra, si sono dedicati per settimane all’allestimento dei carri, alla realizzazione dei costumi e all’organizzazione dei gruppi mascherati – dichiarano dall’Amministrazione comunale -. Un grazie anche alle forze dell’ordine, ai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia e dell’Aeopc e a tutti gli operatori della sicurezza, il cui contributo è stato fondamentale per la perfetta riuscita della serata”.