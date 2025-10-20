Successo per Cb6 a Le Notti Gialle: "L'agricoltura è al centro del nostro progetto"

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud incontra cittadini e contribuenti al Villaggio Coldiretti. Il Presidente Vanni annuncia: "Istituita una commissione agricoltura per rafforzare il dialogo."

Grosseto: Tre giorni importanti di dialogo e partecipazione per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, protagonista alla manifestazione "Le Notti Gialle-Villaggio Coldiretti" .

Il Cb6 è stato presente con un proprio stand che ha accolto numerosi visitatori. È stata un'occasione preziosa per cittadini e contribuenti di fare domande sull’attività quotidiana dell’ente sul territorio, osservare i pannelli e i video che raccontano la storia del Consorzio e ricevere una copia dell’ultimo numero del magazine "Bonifica Informa".

“Abbiamo incontrato molti dei nostri contribuenti,” conferma il presidente Federico Vanni, “e abbiamo potuto spiegare cosa facciamo ogni giorno. È stato un appuntamento particolarmente utile, che ci ha permesso di dimostrare la nostra concreta vicinanza alla città e al mondo agricolo.”





Un legame, quello con l'agricoltura, che il Consorzio continua a rafforzare.

“Proprio per questo,” ricorda Vanni, “abbiamo accolto con molto entusiasmo l'invito di Coldiretti. Lavoriamo a stretto contatto con tutte le associazioni agricole e siamo a disposizione per eventi futuri, perché gli agricoltori rappresentano una parte fondamentale della nostra attività.”

Un impegno che si traduce in azioni concrete: “Fin dall’inizio del mio mandato ho messo questo settore al centro del nostro progetto,” conclude il Presidente, “tanto da promuovere la costituzione di una Commissione Agricoltura in seno all’assemblea consortile, che avrà il compito di approfondire le tematiche relative a questa questione per noi cruciale.”



