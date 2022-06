Successo di “Baby English”

Letture e laboratori di inglese gratuiti alla biblioteca comunale



Massa Marittima: Successo dell’iniziativa Baby English, letture e laboratori in inglese gratuiti organizzati alla biblioteca comunale di Massa Marittima. Al primo appuntamento, che si è svolto questo venerdì, hanno partecipato 15 bambini dai 5 agli 8 anni. Durante l’incontro dal titolo "Greetings!", hanno letto un libro per imparare a presentarsi e hanno colorato delle coccarde dove avevano realizzato dei disegni.

Un modo per stare insieme divertendosi e acquisendo al tempo stesso maggiore familiarità con la lingua inglese. Gli appuntamenti con l’inglese alla biblioteca comunale proseguono nel mese di giugno e luglio. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione.

Ecco le prossime date:

venerdì 24 giugno alle 17,Colours!;

giovedì 30 giugno, alle 10, Animals!;

giovedì 7 luglio, alle 10, Body Parts!;

giovedì 14 luglio, alle 10, Food!;

giovedì 21 luglio, alle 10, Feelings!

Inoltre, su prenotazione, per i bambini dai 6 agli 8 anni, verrà attivato anche il servizio aiuto compiti il mercoledì, dalle 17 alle 19, nei seguenti giorni: 29 giugno; 6, 13, 20 e 27 luglio, 7 settembre e 14 settembre. Ci sono molte attività per giocare in biblioteca come "Pomeriggio in Biblioteca" e il "Giardino delle storie". Tutte le iniziative per bambini sono state proposte e organizzate dalla Cooperativa di Servizi Bibliotecari Promocultura, gestore della biblioteca comunale di Massa Marittima. Ricordiamo che è aperto un Punto Biblioteca a Niccioleta, il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, dove sono disponibili testi per bambini e attività a loro dedicate secondo un calendario.

Info: 0566 906293 prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it