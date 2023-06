Successo al convegno Polisportive Giovanili Salesiane Roselle

Grosseto: "L'oratorio accoglie e non seleziona, mette al centro la persona e intende la diversità come ricchezza e non come limite.' Da questo virgolettato partiva il convegno realizzato come tavolo di confronto definito "Lab-oratorio per l'inclusione sociale ".

Ad organizzarla, nella giornata di giovedì 22 Giugno presso la Parrochia di Roselle, sono stati il comitato Prov.le delle Polisportive Giovanili Salesiane e l'Oratorio sportivo PGS di Roselle. Dopo i saluti iniziali di Don Pier, parroco di Roselle, sono intervenuti i docenti Pierattoni Mirco, Finetti Sabrina, Rosini Stefano e Antonio Carlotta, l'operatore Francesco Criscuolo ed i volontari dell'oratorio parrocchiale (Rossi Alessandro, Mundula Rosaria , Pelella Salvatore ,Cipriani Simone, Cipriani Sabatino ,De Gregorio Gian Piero).

Un convegno che è nato per affrontare i temi della disabilità, della diversità, dell'inclusione e dell'integrazione nella scuola e nel volontariato. Molti gli spunti usciti da questo confronto: 1)l'oratorio svolge attività di carattere sociale sul territorio, 2) è uno strumento educativo, di prevenzione del disagio sociale psicofisico, di sviluppo, di inclusione sociale ,di recupero, di socializzazione e soprattutto ha un grande ruolo cioè 3) quello di integrare garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva. Il comitato provinciale PGS di Grosseto, a nome del presidente Di Marzo, ringrazia tutti i volontari che hanno permesso la riuscita del progetto " Lab-oratorio Sport Inclusione PGS " e che sia diventato una realtà per la gioia della comunità e dei suoi cittadini.