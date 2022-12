Successi in Francia e a Montecarlo per l’Orchestra “Città di Grosseto”

Grosseto: L’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto ha concluso a Montecarlo una settimana dai molti e differenti impegni. Si era infatti dapprima esibita giovedì a Roma, dove aveva eseguito la bellissima sinfonia “dal Nuovo Mondo” di Dvorak, in una cornice suggestiva come quella che domina i Fori Imperiali dalla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Venerdì si è invece esibita in uno dei principali teatri dell’Opera di Francia, a Menton. Qui il programma prevedeva brani del repertorio sinfonico italiano di grandi autori quali Puccini, Verdi, Mascagni. Il successo della serata è stato dimostrato, oltre che dagli applausi di un folto pubblico, dall’invito a tornare a Menton il prossimo mese di luglio 2023. Infine Montecarlo. Qui il pubblico, più di 700 persone, comprendeva personalità italiane (come l’ambasciatore presso il Principato Dott. Giulio Alaimo), personalità d Montecarlo (come il sindaco di Monaco Mr. Georges Marsan) personaggi dello spettacolo come Ezio Greggio. All’evento è pervenuto il saluto del principe Alberto di Monaco, impegnato altrove per affetti di famiglia, quale il compleanno dei suoi due gemellini. Il concerto, dopo gli inni nazionli dei due Paesi, ha visto la prima esecuzione assoluta di "Cascades" brano composto da Francesco Cipriano appositamente per quest’evento e dedicato al sovrano del Principato. Poi, quel medesimo repertorio che aveva già entusiasmato a Menton il pubblico francese. Anche a Montecarlo, gli applausi del pubblico hanno sottolineato il forte gradimento per la bravura degli orchestrali e per la bacchetta esperta quanto coinvolgente di Andrea Colombini. A propria volta, l’Orchestra è stata costretta a concedere due bis.



Di ritorno da questo tour, l’Orchestra sarà nuovamente impegnata a Grosseto con il tradizionale concerto di Capodanno che, per il 2023, si svolgerà presso il teatro Moderno alle ore 18 del 1 gennaio 2023.

La prevendita è aperta sul sito del Comune di Grosseto al link comunegrosseto.ticka.it