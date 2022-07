"Subito mezzi e risorse per Cinigiano". L'appello di Forza Italia

Roberto Berardi e Massimo Mallegni, Coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia : "Subito mezzi e risorse per Cinigiano"



Cinigiano: “La tragedia che ha colpito frontalmente il territorio ed il centro abitato di Cinigiano - commentano i Senatori Massimo Mallegni e Roberto Berardi, Coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia -, in queste ore si sta manifestando in tutta la sua tragica portata. Dopo che molte persone avevano cominciato a riprendere possesso delle loro case, il fronte del fuoco ha ripreso nuovamente vigore, impegnando in un intervento continuo molte squadre del 115 provenienti da vari comandi della Toscana e dell'Emilia Romagna, gli elicotteri della Regione Toscana, i canadair e diverse squadre dell'Antincendio boschivo. Ad oggi la conta dei danni appare assai impietosa: oltre 700 ettari di area rurale e boschiva andata in fumo, abitazioni private gravemente compromesse, strutture agrituristiche e ricettive costrette a chiudere per un tempo indeterminato nel cuore della stagione estiva, aziende agricole messe in ginocchio dalla furia devastante del fuoco che, in poco tempo, ha ridotto in cenere intere culture e piantagioni, oltre ad aver danneggiato gravemente molte delle strutture destinate agli allevamenti.

Di fronte ad una situazione così drammatica, che colpisce al cuore la serenità e l’economia di un’intera comunità, urge prendere delle immediate contromisure e attivare un programma straordinario di interventi e di aiuti che consenta al territorio cinigianese di poter gestire la fase post evento, e ripristinare, quanto prima, le condizioni di normalità.

Ma tutto questo non basta: quella degli incendi in Toscana, soprattutto negli ultimi anni, è divenuta una triste antologia. Una tragica conta di episodi drammatici che, se da una parte ci mostrano l’estrema vulnerabilità del territorio (ultimo in ordine di tempo l’incendio di Massarosa), dall’altra ci spingono a considerare l’attuazione di misure preventive atte a ridurre significativamente la probabilità che, calamità del genere, possano nuovamente capitare.

Dopo un confronto con la sindaca Romina Sani, con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con l’Assessore all’Ambiente Monia Monni, con il Presidente della Provincia Francesco Limatola e con il Dipartimento della Protezione Civile, ci siamo adoperati subito affinché, da Roma, potessero fin da subito essere stanziate risorse straordinarie, indispensabili a superare questo terribile momento e a consentire al territorio di cicatrizzare questa brutta ferita.

Da parte nostra massima vicinanza e solidarietà a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Cinigiano, alla Giunta comunale, alla sindaca Romina Sani e un ringraziamento sentito a tutti i VVFF e tutti i volontari che, in queste ore, si stanno adoperando in maniera straordinaria per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree minacciate dalle fiamme”.