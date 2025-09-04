Subbuteo, Mauro Petrini pluricampione Regionale

Splendida vittoria per Mauro Petrini, che si laurea campione regionale Master al termine della Final Eight tenutasi a Navacchio domenica 31 agosto.

Grosseto: Si sfidavano i primi otto giocatori del ranking toscano, inizialmente divisi in due gironi ed il grossetano batte tutti e tre i suoi avversari: Lombardi (Labronico) per 3-0, Oncini (Rosignano) per 2-1 ed Esposito (Castelfiorentino) per 3-2.

In semifinale trova il terribile Nasri (San Miniato), giocatore esplosivo ed in grande crescita.

Petrini sceglie di non rischiare niente, non lasciandogli la possibilità di far male, e lo porta ai tiri piazzati dove lo batte 4-2.

In finale ritrova di nuovo Esposito, che per due volte va in vantaggio e per due volte il maremmano lo rimonta. La partita va così al golden goal ed intorno al quinto minuto Petrini sfrutta al meglio un’occasione di tiro con un omino avversario davanti alla pallina e si aggiudica così il titolo.

Nella stessa giornata Petrini era stato premiato come vincitore del Grand Prix Regionale per la stagione 2024/25, essendosi piazzato primo nel ranking regionale.

Per il secondo anno consecutivo dunque il giocatore grossetano fa cappotto in Toscana.

”Oramai chi si trova a giocare contro di me è stimolato a rendere al massimo ed ogni partita è durissima fin dai gironi di qualificazione – dice Petrini –. Poi succede che spesso ad alti livelli è paradossalmente l'umiltà sportiva quella che fa la differenza: quella “capacità di saper soffrire” che è insita nella scuola grossetana, fatta di lunghi ed articolati possessi palla in attesa di ricavarsi un tiro da posizione centrale, sempre senza cercare scorciatoie, che rende i maremmani da sempre avversari terribili da affrontare tecnicamente, tatticamente e soprattutto mentalmente”