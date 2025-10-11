Sub disperso alle Formiche di Grosseto, in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco

Grosseto: Sono in corso dalle prime ore di oggi pomeriggio le ricerche di un sub disperso nelle acque delle isole Formiche di Grosseto. L’allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano, che sta coordinando le operazioni di soccorso.

Su richiesta della stessa Capitaneria, è stata attivata la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, che ha inviato sul posto una squadra SA (soccorritori acquatici) a bordo di un gommone di servizio, già in navigazione verso l’area dell’intervento.

In supporto è stato inoltre richiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno, che verranno trasportati sul luogo delle ricerche dall’elicottero Drago 63 del Nucleo VVF di Arezzo, dopo il prelievo presso il nucleo sommozzatori di Cecina.

Le operazioni sono rese particolarmente delicate dalle condizioni del mare e dalla posizione isolata delle Formiche, piccolo arcipelago situato a circa 12 chilometri dalla costa grossetana. Sul posto operano in sinergia anche le unità navali della Capitaneria di Porto e altri mezzi di soccorso impegnati nella perlustrazione dell’area.

Al momento non si hanno ancora notizie del sub disperso, mentre le ricerche proseguono senza sosta.