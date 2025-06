Su Rai la Parata del 2 giugno con tanti amministratori pubblici della Toscana

Tanti, oltre 20 tra sindaci e amministratori dei comuni della Toscana parteciperanno alla tradizionale parata ai Fori Imperiali che si terrà lunedì a Roma per la Festa della Repubblica.

Grosseto: Tra gli oltre 250 sindaci e amministratori da tutta Italia, che apriranno il corteo delle Forze Armate, di Polizia, delle Associazioni d’Arma, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, dei Cavalieri di Malta, dei Servizi civili, a guidare il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. I sindaci e amministratori locali della Toscana che sfileranno indossando la fascia tricolore per prendere poi posto nella tribuna loro riservata, di fronte al palco della Presidenza della Repubblica, per assistere alla parata sono Giovanni Campatelli sindaco di Certaldo, Francesco Biondi vicesindaco di Santa Fiora, Giacomo Tarrini sindaco di Chianni, Matteo Mastrini sindaco di Tresana, David Baroncelli sindaco di Barberino Tavarnelle, Loris Caprai sindaco di Montescudaio Thomas Stagi assessore comunale a Cavriglia, Fabio Mini sindaco di Castelfranco di Sotto, Lia Burgalassi sindaco di Cecina, Elena Baldini Orlandini vicesindaco di Terricciola, Graziano Dalle Luche assessore del comune di Camaiore, Sara Poli sindaco di Collesalvetti, Roberto Tamagnini presidente del Consiglio Comunale di Castiglione di Garfagnana, Gianluca Norcini vicesindaco di Capolona, Renzo Macelloni sindaco di Peccioli, Claudio Del Rosso sindaco di Montecatini Terme, Andrea Pieragnoli Sindaco Casole d’Elsa, Simone Magnolfi presidente del Consiglio Comunale di Scarperia e San Piero, Enzo Cristoforo Mobilia vicesindaco di Bibbona, Michele Giannini sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Tiziano Pierucci presidente del Consiglio Comunale di Montale e Gianfranco Torroni consigliere Comunale di Cetona. Artemare Club particolarmente legato alle Forze Armate per il lungo trascorso in Marina del comandante Busetto rende onore tutti i partecipanti con l’esposizione della bandiera navale e del proprio vessillo, con la speranza di vedere un giorno finalmente sfilare anche una o un rappresentante comunale dei cittadini dell’Argentario dove è residente e dove per ora ha scelto la sede il noto sodalizio nazionale e gli altri assenti della Maremma.