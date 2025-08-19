“Su la maschera”: Follonica svela il Carnevale 2026

Giovedì 21 agosto in piazza Guerrazzi la presentazione ufficiale della 59ª edizione: date, bozzetti dei carri e tanta musica per lanciare la kermesse più attesa dell’inverno follonichese.

Follonica: L'Associazione Carnevale di Follonica ufficializzerà le date delle sfilate e tutti i rioni sveleranno i rispettivi bozzetti, cioè l'idea e il disegno, dei carri che sfileranno il prossimo inverno per le strade della città del golfo.

Quello di giovedì sera sarà solo l’inizio di un lungo viaggio che si concluderà per la parte invernale fra più di sette mesi, con il resto delle iniziative collaterali e degli eventi del Carnevale di Follonica che verranno svelati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per la prima volta, infatti, l’Associazione Carnevale di Follonica e i rioni hanno deciso di ufficializzare il programma dei corsi mascherati e i soggetti dei carri nel corso della stagione estiva. Pertanto la serata di giovedì sarà la prima occasione per poter iniziare a immaginarsi la 59a edizione di uno degli eventi più importanti dell’inverno follonichese, come sempre con il supporto e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L'evento sarà accompagnato dalla musica di Alex Ferro e Realt, con animazione e truccabimbi.

L'ingresso è gratuito.



