"Su la maschera" al via la presentazione del Carnevale 2026

L'Associazione Carnevale di Follonica presenta l'edizione 2026 della kermesse in maschera, giovedì 28 agosto dalle ore 21,30 in piazza Guerrazzi

Follonica: Il Carnevale di Follonica presenta l'edizione 2026 della manifestazione: giovedì 28 agosto dalle ore 21,30 in piazza Guerrazzi “Su la maschera” sarà l’appuntamento che darà il via ufficialmente alla kermesse per il prossimo anno.

L'Associazione Carnevale di Follonica ufficializzerà le date delle sfilate e tutti i rioni sveleranno i rispettivi bozzetti, cioè l'idea e il disegno, dei carri che sfileranno il prossimo inverno per le strade della città del golfo.

Quello di giovedì sera sarà solo l’inizio di un lungo viaggio che si concluderà per la parte invernale fra più di sette mesi, con il resto delle iniziative collaterali e degli eventi del Carnevale di Follonica che verranno svelati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La serata di giovedì sarà la prima occasione per poter iniziare a immaginarsi la 59a edizione di uno degli eventi più importanti dell’inverno follonichese.

L'evento sarà accompagnato dalla musica di Alex Ferro e Realt, con animazione e truccabimbi. L'ingresso è gratuito.