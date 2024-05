Su Castiglione della Pescaia sventola la Bandiera Verde dei pediatri: territorio a misura di bambino

Castiglione della Pescaia: Anche per il 2024 Castiglione della Pescaia si conferma territorio a misura di bambino. Il Comune è stato insignito della Bandiera Verde dei pediatri, che sventola sulle spiagge del litorale consecutivamente dal 2012.



Le spiagge castiglionesi sono state dichiarate adatte alle vacanze delle famiglie, le acque sono limpide e il fondale è basso, è garantita la presenza di assistenti al salvamento per la sicurezza in mare, le spiagge sono attrezzate con giochi, gli spazi tra gli ombrelloni sono adeguati, e i genitori possono stare tranquilli e godersi il mare sapendo che i propri figli sono al sicuro. Lo conferma Italo Farnetani, pediatra presidente dell’International Workshop of Green flags, che colloca la Toscana al quinto posto in Italia con 11 spiagge verdi a misura di bambino.

L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per essere stata scelta ancora una volta dai 3000 pediatri italiani impegnati in questo riconoscimento che ogni anno designa le spiagge ottimali per i nostri piccoli amici e per la serenità delle loro famiglie. Quest’anno il piano di salvamento si arricchisce di un’ulteriore sicurezza per i frequentatori della nostra costa, infatti Castiglione della Pescaia è l’unico comune che ha inserito nella propria ordinanza balneare l’uso della bombola d’ossigeno da parte dei bagnini, brevetto finanziato dal Comune.

Castiglione della Pescaia è fra le 155 località, 147 italiane, 5 in Europa e 3 in Africa, selezionate da 2.949 pediatri che, per sicurezza ed opportunità di svago sono ritenute adatte ai bambini.

La cerimonia ufficiale di consegna delle bandiere si svolgerà il 6 luglio a Fasano.