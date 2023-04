Studiare Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo: i vantaggi decisivi

La lunga tradizione e l’attenzione alla più alta qualità dell’offerta didattica rendono la SSML Carlo Bo un’eccellenza nel panorama della formazione linguistica in Italia.



Fondato nel 1951, l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, è da più di 70 anni il punto di riferimento per la formazione di interpreti, traduttori e mediatori linguistici, grazie a un’offerta formativa unica e altamente professionalizzate, in grado di stare al passo con i tempi e di evolvere in base alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Studiare presso la SSML Carlo Bo apre le porte a un mondo di opportunità professionali. Tutti i vantaggi offerti dall’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo sono presentati nell’infografica “Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo: i vantaggi decisivi”, ma per far conoscere in modo più approfondito la propria offerta didattica, l’Istituto organizza Open Day aperti a tutti gli studenti interessati.

Studiare Scienze della Mediazione Linguistica alla SSML Carlo Bo è una scelta che porta con sé molti vantaggi, grazie ai punti di forza unici che questo Istituto di Alti Studi può offrire, tra i quali troviamo:

un forte approccio pratico e professionalizzante : sono previste 720 ore di laboratorio linguistico per ogni lingua studiata, il 20% in più rispetto alle altre scuole e università;

: sono previste 720 ore di laboratorio linguistico per ogni lingua studiata, il 20% in più rispetto alle altre scuole e università; un corpo docenti composto da professionisti nel settore della traduzione e dell’interpretariato , che condividono in classe le loro esperienze e competenze;

, che condividono in classe le loro esperienze e competenze; un affiancamento costante degli studenti , che possono essere seguiti da vicino grazie alla presenza di classi piccole;

, che possono essere seguiti da vicino grazie alla presenza di classi piccole; la presenza di tre piani di studio specializzanti : Mediazione Linguistica e Negoziazione Internazionale, Digital Communication and Social Media Marketing, International Trade and Multicultural studies;

: Mediazione Linguistica e Negoziazione Internazionale, Digital Communication and Social Media Marketing, International Trade and Multicultural studies; una diffusione capillare sul territorio con cinque sedi in Italia : Roma, Milano, Bologna, Firenze e Bari;

: Roma, Milano, Bologna, Firenze e Bari; il rilascio di un diploma equipollente alla laurea che consente l’accesso alle lauree magistrali;

che consente l’accesso alle lauree magistrali; la collaborazione con grandi aziende e istituzioni e l’assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro.