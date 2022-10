Studenti Polo Manetti-Porciatti, tutor campagna protezione civile “Io non rischio”

Grosseto: Anche il Polo Tecnologico Manetti Porciatti alla dodicesima edizione di “Io non rischio”, la campagna di sensibilizzazione organizzata per metà ottobre dall’Ufficio Nazionale di Protezione Civile per promuovere la cultura della prevenzione dai rischi e comunicare le buone pratiche di protezione civile. Per tutta la mattina, insieme ai volontari della Misericordia e dell’Anpas, oltre agli ordini professionali partner e ai tecnici della Protezione Civile di Comune e Provincia, sette studenti del terzo e quarto anno indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio sono stati presenti nella postazione messa a disposizione del Polo Tecnologico “Manetti Porciatti” per illustrare le criticità ambientali connesse col territorio provinciale e con la macro regione geografica centro italiana. I nostri studenti hanno fatto da ciceroni sia nei confronti dei loro colleghi, sia delle tante persone che nel corso della mattinata si sono avvicinate agli stand allestiti dalla Amministrazione Provinciale in piazza Dante, cogliendo l’occasione per informarsi e dotarsi delle buone pratiche di prevenzione.





“Guidati dai professori Andrea Lelli e Vincenzo Di Gennaro - spiega il dirigente scolastico Claudio Simoni - i ragazzi hanno svolto un prezioso ruolo introduttivo al percorso di presa di coscienza dei rischi ambientali esistenti e di acquisizione delle buone pratiche da seguire diligentemente, come insegnato loro dai volontari della Protezione Ci-vile. Avvalendosi della cartografia digitale specifica, consultabile online su si-ti dedicati, i nostri studenti (Serena Albano e Isabel Biserni di 4A Cat, Loredan Ionut Focsa, Filippo Della Monaca di 3A Cat e Lorenzo Nerucci, Stefano Baliva, Christian Cocchi di 3ATL Cat) hanno illustrato ai partecipanti all’evento i rischi per alluvione e per dissesto idrogeologico connessi col territorio grossetano e le dinamiche sismiche che tendono a manifestarsi con frequenza in determinate zone toscane e centroitaliane. Non solo - conclude il dirigente -. Altri studenti delle classi terze e quarte del nostro Istituto han-no preso parte all’iniziativa in veste di cittadini sensibili e attenti alle buone pratiche in fatto di eventi catastrofici, per essere pronti e preparati a qualsia-si evenienza. Ringraziamo il presidente della Provincia Francesco Limatola e il consigliere delegato alla Protezione Civile, Valentino Bisconti per averci coinvolto in questa iniziativa, permettendoci di sperimentare le conoscenze acquisite dei nostri “alunni tutor” del Cat, ma anche per creare sensibilizza-zione e conoscenza in merito alla gestione ottimale di situazioni avverse”.