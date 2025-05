Studenti delle Medie a scuola di primo soccorso

Il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con l'Istituto comprensivo "Orsino Orsini" e l'Azienda Usl Toscana Sud Est, organizza un incontro formativo sulle tecniche rianimatorie di base, BLSD, rivolto agli studenti della Scuola media.

Castiglione della Pescaia: Saranno 34 gli alunni delle classi terze che parteciperanno all'incontro con i formatori accreditati del 118 che si svolgerà venerdì 9 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, presso la palestra della scuola secondaria di primo grado di Castiglione della Pescaia, per apprendere le manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione cardio-polmonare.

In Italia ogni anno circa 70 persone muoiono a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, di queste la maggior parte è in età pediatrica; le persone colte da arresto cardiaco improvviso, anche senza patologia cardiaca nota, sono 60.000 in Italia e 700.000 in Europa ogni anno. L'intervento tempestivo con le idonee manovre riesce, nella maggior parte dei casi, a evitare la morte, ed è per questo che è fondamentale il ruolo della scuola nella formazione alle manovre di primo soccorso.

«Proprio con la finalità di diffondere la cultura della sicurezza - dichiara la sindaca Elena Nappi - non solo in età adulta ma soprattutto in età scolare, il Comune di Castiglione della Pescaia organizza, ormai da qualche anno, coinvolgendo anche le associazioni di volontariato del territorio, incontri informativi e formativi rivolti agli studenti.

La scuola, la prevenzione, la salute ed il volontariato sono da sempre punti cardine dell’amministrazione comunale che sosteniamo convintamente per la loro valenza sociale ed educativa».

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Castiglione della Pescaia e la Confraternita di Misericordia di Buriano metteranno a disposizione operatori con le proprie attrezzature, manichini e defibrillatori, per mostrare come gestire un'emergenza e garantire soccorsi in maniera corretta.

Al termine della giornata formativa gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione.