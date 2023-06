Studenti del Polo “Luciano Bianciardi” al Summer School di Intelligenza Artificiale

Una settimana di laboratori sulla realtà virtuale, stampa in 3D, coding e bioinformatica per gli studenti grossetani. Alla giornata conclusiva ha partecipato l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini.

Grosseto: Gli studenti dell’indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione dell’Istituto Superiore Polo “Luciano Bianciardi” di Grosseto hanno partecipato alla terza edizione del “Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita” che si è tenuto al Polo Universitario Grossetano dal 19 al 23 giugno, dedicato agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole superiori toscane. Un progetto realizzato dalla Fondazione SAIHUB, con la Fondazione Vita ITS, che ha realizzato il piano didattico, e con la collaborazione della Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Università di Siena, l’Ufficio Scolastico Regionale e il patrocinio della Regione Toscana.

Per il Polo Bianciardi hanno partecipato dei gruppi di studenti delle classi 3 A e 3 B dell’indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione, che hanno colto questa interessante opportunità per ampliare la propria formazione e le proprie competenze. Questo percorso, incentrato su un approccio esperienziale per favorire la partecipazione e l’interesse degli studenti, viene riconosciuto anche come percorso PCTO, contribuendo così a mantenere uno stretto contatto tra le scuole, le istituzioni e il mondo del lavoro.

Le attività che si sono svolte durante la settimana nella sede del Polo Universitario Grossetano sono state dedicate al mondo dell’intelligenza artificiale applicata alle scienze della vita. Le tematiche affrontate sono state molteplici: dall’orientamento e le competenze trasversali ai laboratori di realtà virtuale e aumentata, dalla stampa in 3D e il coding, alla bioinformatica. Infine, le testimonianze delle aziende di intelligenza artificiale e l’orientamento dell’Università di Siena e Fondazione Vita.

L’ultima giornata è stata dedicata agli interventi degli esperti e alla consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato al corso. All’evento ha preso parte anche l’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini la quale, nel suo intervento, ha ribadito che la Regione Toscana ha fra le priorità la formazione dei giovani. Inoltre, ha incoraggiato i ragazzi e le ragazze a valutare con attenzione l’offerta formativa post diploma non solo universitaria, ma anche dei percorsi ITS.