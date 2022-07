“Studenti all’opera”: ingresso gratuito agli spettacoli di Lirica in Piazza

Massa Marittima: Il Comune innova l’iniziativa pensata per garantire ai giovani del territorio questa importante opportunità culturale. La tessera per usufruire di questa offerta sarà inviata per mail dalla scuola agli studenti. Ingresso gratuito alle tre serate di Lirica in Piazza il 3, 4 e 5 agosto, a Massa Marittima, per tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi accompagnati da un adulto pagante, al quale viene riservato un biglietto a sconto.

Anche per questa edizione di Lirica in Piazza il Comune di Massa Marittima rinnova l’iniziativa “Studenti all’opera”, il progetto di avvicinamento delle nuove generazioni all’opera lirica, promosso in collaborazione con il direttore artistico del Festival Renzo Renzi e la dirigente scolastica, per garantire ai giovani del territorio questa importante opportunità culturale. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi che frequentano i plessi di Massa Marittima, Prata, Valpiana, Montieri, Monterotondo Marittimo, Boccheggiano, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado. La tessera per usufruire di questa offerta sarà inviata nei prossimi giorni, per mail, dalla scuola direttamente agli studenti. Il cartellone prevede la messa in scena di tre opere: il 3 agosto, alle 21 e 15, l’Otello di Giuseppe Verdi; il 4 agosto, alle 21 e 15, il recital operistico Moni Ovadia racconta il Don Giovanni; il 5 agosto, alle 21 e 15, La Traviata di Giuseppe Verdi.

“Un’opportunità importante per i ragazzi di vivere l’esperienza dell’opera lirica con la propria famiglia – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura e alla pubblica Istruzione -usufruendo del biglietto gratuito per sé stessi e di uno sconto valido per un adulto accompagnatore. Vogliamo in questo modo contribuire alla crescita della cultura musicale dei nostri giovani, rendendoli consapevoli e partecipi, di un evento come Lirica in Piazza, così importante e prestigioso per il nostro territorio. Tutte le opere proposte possono rappresentare uno stimolo interessante per i ragazzi oltre ad essere belle da vedere, ma la più adatta agli studenti che hanno un primissimo approccio con l’opera lirica può essere la serata del 4 agosto, in cui il Don Giovanni oltre ad essere recitato e cantato da giovanissimi talenti vincitori del concorso internazionale di canto Lirico Ottavio Ziino, che sono accompagnati al pianoforte, è arricchita dalla spiegazione a cura di uno straordinario artista come Moni Ovadia. A differenza degli scorsi anni in cui gli studenti dovevano ritirare a scuola la tessera, quest’anno per facilitare ulteriormente la partecipazione sarà inviata direttamente per mail”.

Ecco come partecipare: la scuola invia agli studenti per mail una tessera che dovrà essere stampata (una per ogni serata) e presentata a partire dalle ore 18, il giorno stesso dello spettacolo, al botteghino in via Goldoni, insieme ad un documento di riconoscimento. Lo sconto per un adulto accompagnatore è il seguente: per lo spettacolo del 4 agosto, nel secondo settore, 15 euro anziché 20 euro. Per le serate del 3 e del 5 agosto posti nel terzo settore 10 euro anziché 20 euro e nel secondo settore 20 euro anziché 35 euro.

Info: 0566 906554 lirica@comune.massamarittima.gr.it