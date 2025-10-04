Studentessa minacciata in Toscana

“Solidarietà alla studentessa toscana minacciata e vessata da giorni solo perché fa parte della Lega Giovani."

Roma: "Siamo stanchi di vedere che in alcune scuole vige il pensiero unico, a volte purtroppo alimentato dal benestare ci certi docenti e dirigenti scolastici. Demonizzare l’avversario politico con azioni deprecabili e linguaggi non consoni ad un confronto civile è inaccettabile, ancora di più quando tutto questo avviane tra i banchi di scuola dove si formano le coscienze dei cittadini del domani. Ognuno deve essere libero di manifestare il proprio pensiero senza essere minacciato e bullizzato”.

Lo dichiara il deputato e Segretario della Lega Giovani Luca Toccalini, il riferimento all’episodio avvenuto in una scuola superiore in Toscana, dove una ragazza iscritta alla Lega Giovani è stata minacciata da una coetanea appartenenza ad un altro gruppo politico studentesco.



