Strutture sportive Acquapendente: nuova palestra per le scuole superiori

Acquapendente: Il Consiglio Comunale di Acquapendente approva all’unanimità la realizzazione di una nuova palestra a servizio del Liceo Scientifico e dell’Ipsia Leonardo Da Vinci autorizzando contemporaneamente alla costruzione in deroga alle NTA del PRG vigente.

“Attualmente gli alunni”, sottolinea l’Assessore Glauco Clementucci, “fruiscono del Palazzetto Comunale. La struttura realizzata verrà realizzata con i fondi PNRR. Un investimento di 550.000 € voluto dalla Provincia di Viterbo che si è già impegnata per ulteriori contributi per il Liceo Scientifico”. Seppur favorevole dichiarazioni su piani diversi da parte dei rappresentanti della minoranza. Nulla da eccepire per Alessandro Brenci “E’ una deroga e quindi sono favorevole”. Qualche “puntino sulle i” da parte della capogruppo Federica Friggi “Con questa scelta l’Amministrazione non beneficerà più dei soldi della Provincia”. Chiosa brevemente la Sindaca Alessandra Terrosi sull’intervento della Friggi “Ci sembrava egoistico come ragionamento. La costruzione della stessa è necessaria ai fini di un miglioramento funzionamento del polo scolastico. Inoltre la struttura potrebbe essere impiegata anche per attività extrascolastiche”.