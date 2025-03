Attualità “Strategie per la nautica” un incontro all’Argentario golf resort 7 marzo 2025

Sabato 15 marzo all’Argentario golf resort si terrà “Strategie per la nautica: crescita, innovazione e regole per un settore in evoluzione”. Argentario: Un incontro organizzato da CNA Grosseto, in collaborazione con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e l’Osservatorio nazionale sull’economia del mare - Ossermare e il Consorzio Navigo volto all’approfondimento dei temi chiave della nautica, a partire dai dati raccolti e analizzati dall’Osservatorio, saranno illustrate le prospettive dell’economia del mare e il ruolo delle microimprese e dei servizi nel turismo nautico, con un focus sarà fatto sulle novità legislative, incluse le recenti evoluzioni del Codice della navigazione e sulle nuove regolamentazione per il diporto. Saranno poi analizzate le strategie per valorizzare il settore, a livello locale e nazionale, con il contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni e sarà presentato il progetto di revisione del Codice ATECO a cui sta lavorando CNA Nautica. Infine, un momento di approfondimento sarà dedicato all’innovazione tecnologica e alla formazione, come elementi di sviluppo del settore. Attraverso il confronto con esperti, imprenditori e professionisti, saranno esplorate le opportunità di crescita, le innovazioni tecnologiche e le eccellenze del comparto, Artemare Club sarà presente con il comandante Daniele Busetto.

