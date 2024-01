Strade sicure: Rossi (Fdi), da governo rafforzamento militari per città toscane

Firenze: “Il Governo Meloni e il Viminale dimostrano quanto l'attenzione per la sicurezza e la vigilanza delle nostre città sia fra le sue specifiche priorità. A Firenze, Prato, Siena e Grosseto saranno, per il 2024, 120 in tutto i militari destinati al contingente dell'operazione dell'Esercito 'Strade sicure', che garantiranno, insieme alle forze di polizia, la sicurezza nelle zone più sensibili. Nello specifico, l'incremento a Firenze sarà di 60 militari, che andranno ad aggiungersi agli 84 già operativi dallo scorso anno; a Prato, a Siena, a Grosseto, torneranno in forze 15 unità per ognuna e a Pisa altrettanti 15 militari si aggiungeranno a quelli che vi erano già stati destinati nel 2023.

Si tratta di una risposta concreta alle esigenze espresse dai cittadini di maggiore controllo e vigilanza, e che conferma quanto questo esecutivo, alle promesse, faccia seguire regolarmente il loro mantenimento con i fatti. La protezione e la tutela della sicurezza delle persone è stata, è e sarà sempre al primo posto per il nostro Governo". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.