Strade provinciali disastrate, Amati (FDI): “Nostre richieste cadute sempre nel vuoto”

Grosseto: “In questi due anni di consiliatura a nome del gruppo di minoranza ho richiesto innumerevoli volte che venisse convocata la II^ Commissione permanente per affrontare la situazione delle strade provinciali. Purtroppo le richieste sono sempre cadute nel vuoto”. È quanto afferma in una nota, Guendalina Amati, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo di minoranza.



“Adesso - prosegue Amati, - a circa venti giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio, la Provincia si è finalmente decisa di convocare la commissione per affrontare la situazione delle strade provinciali. Peccato che questa commissione, che reputo importantissima, sia stata convocata dal presidente Limatola e dal vice Benini per solo due volte nell'arco di tutto il mandato elettorale, e che l'ultima riunione delle due, ha avuto luogo a soli venti giorni dalle nuove elezioni dei consiglieri convocate per il 17 di questo mese, praticamente quando il Bilancio era già stato votato e quindi letteralmente inutile per parlare di strade e decidere quali lavori affrontare".





“La Provincia di Grosseto ha circa 1.800 km di strade – spiega Amati. Durante l'ultimo incontro ho chiesto quali siano stati i criteri oggettivi utilizzati per la scelta dei lavori da effettuare e dove effettuarli, ma la risposta che ho ricevuto è stata quella che fino ad oggi la Provincia ha effettuato i lavori di manutenzione sulla base di criteri soggettivi dei capo cantonieri, che non sempre sono aderenti alle realtà, quando al giorno d’oggi i criteri devono essere pensati in maniera equa e razionale. Sarà questo il motivo che spiega opere, a nostro avviso evidentemente procrastinabili, in alcuni tratti delle provinciali come ad esempio quelle della S.P. 19 Montemassi in direzione Roccastrada effettuato nell'estate 2023, mentre tantissimi tratti di altre provinciali, in condizioni fatiscenti e pericolose, non sono stati oggetto di nessun intervento, come la S.P. 10 verso Saturnia, e le S.P. che salgono verso il Monte Amiata e Seggiano, la S.P. 160 Amiatina ai km. 56/54 e 46/39, la S.P. 112 Usi e la S.P 117 Crocina, la S.P. 10 Follonata, la 155 Fibbianello e 86 Cellena, segnalate ultimamente anche dal Sindaco di Semproniano, ma anche da cittadini con raccolte firme inviate al Presidente della Provincia Limatola, al Prefetto Berardino e al Presidente della Regione Giani”.

“Adesso – prosegue, - essendo a ridosso delle elezioni provinciali e comunali, ecco “spuntare come funghi” asfaltature delle strade, ma bada caso quasi tutte alle porte di quei comuni prossimi al voto, mentre altri lavori languono. Pertanto, ci chiediamo: "Ma davvero Limatola ed i sindaci di centrosinistra pensano che i cittadini non si accorgano che i lavori vengono fatti a ridosso delle elezioni come contentino preelettorale?". “Chiediamo - continua Amati, - che i lavori vengano decisi con criteri oggettivi, ma anche con un occhio di riguardo per quelle provinciali che negli anni hanno avuto meno manutenzione ordinaria e straordinaria, a beneficio di altre, mentre le aree interne rimarranno per sempre le strade dimenticate".

“Infine – conclude Amati – vorrei fare una riflessione che riguarda i 1.800 km di strade in capo alla Provincia di Grosseto sulle quali sarebbe auspicabile fare una ricognizione circa i criteri che dovrebbero essere attuati per essere definite tali, e sulla base dello studio, in seguito creare una tavola rotonda con i Sindaci e l'Ente provinciale, per capire se alcuni tratti possano o meno tornare in capo ai comuni, così da creare dei consorzi per la manutenzione di quei tratti che non hanno le caratteristiche normate dalla legge".