Strade del vino, dell’olio e dei sapori: finanziata la promozione 2025

Firenze: Anche quest’anno la Giunta regionale ha stanziato 40.000 euro per il finanziamento delle iniziative a sostegno delle Strade del vino, dei sapori e dell’olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità del territorio toscano.

Il finanziamento è erogato alla Federazione delle Strade ed è destinato a contribuire alla realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle Strade singole o associate e per la realizzazione di sagre annuali finalizzate a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari delle Strade stesse.

Le Strade riconosciute e attive sul territorio regionale sono collocate dove insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché beni di interesse ambientale e culturale.

“Le Strade, impegnate da venti anni sui territori toscani nella promozione delle aziende agricole, rappresentano una grande risorsa – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – e fanno emergere il turismo enogastronomico veicolando ed organizzando ciò che di meglio ogni territorio esprime, produce e trasforma. Il nostro obiettivo è che le Strade, per loro natura da sempre inclusive, possano rappresentare nel prossimo futuro tutto il comparto agricolo-turistico toscano con i suoi ristoranti, gli agriturismi, gli artigiani e produttori di vino, olio e prodotti tipici. E' così che stiamo dando corpo a un nuovo sviluppo coordinato e integrato di questa forma così efficace di promozione e valorizzazione di uno dei settori più vivi e identitari della Toscana”.

In Toscana sono venti le “Strade del Vino dell'Olio e dei sapori” riconosciute ai sensi della legge regionale n.45 del 2003 e rappresentate da un organismo associativo denominato “Federazione delle Strade di Toscana”, costituito per sviluppare iniziative comuni nello spirito della stessa Legge regionale 45/2003.