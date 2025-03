Strade bianche 2025: tutte le informazioni sul passaggio delle gare ciclistiche a Castelnuovo Berardenga

Castelnuovo Berardenga: Il territorio comunale di Castelnuovo Berardenga si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno: il 19° Strade Bianche e l'11° Strade Bianche Woman Elite, competizioni ciclistiche internazionali in programma sabato 8 marzo.

L’evento, valido per il circuito mondiale professionistico, vedrà i migliori atleti del ciclismo attraversare le suggestive strade bianche della nostra area, offrendo uno spettacolo imperdibile sia per gli appassionati che per i telespettatori di tutto il mondo.

Passaggi e chiusure stradali

Per garantire il regolare svolgimento della gara, alcune strade del comune saranno temporaneamente interdette al traffico 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti e riaperte dopo il transito completo degli atleti e dei mezzi di supporto.

Orari indicativi di passaggio della gara maschile: 14:46 – 16:20 (in base alla velocità della corsa)

Orari indicativi di passaggio della gara femminile: 11:52 – 13:09

Si invita la cittadinanza a programmare gli spostamenti con anticipo, considerando la chiusura delle strade interessate.

L'evento sarà trasmesso in diretta su: Rai Due e Rai Sport dalle ore 14:00 (in chiaro, in attesa di conferma ufficiale).

GRAN FONDO STRADE BIANCHE – DOMENICA 9 MARZO

Domenica 9 marzo, le strade di Castelnuovo Berardenga ospiteranno anche la Gran Fondo Strade Bianche, una gara ciclistica amatoriale competitiva che vedrà la partecipazione di oltre 6.000 atleti.

Percorso interessato: Torre a Castello, Guistrigona, Pacina, Barca, Monteaperti e Vallina - Fascia oraria di transito: 10:25 – 14:20

Anche in questo caso, il Prefetto disporrà la chiusura della circolazione per circa 60 minuti in corrispondenza del passaggio della testa della corsa. Si raccomanda di prestare massima attenzione e di valutare percorsi alternativi per evitare disagi alla viabilità. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e invita gli appassionati a godersi questo grande spettacolo sportivo che ogni anno porta prestigio e visibilità al nostro territorio.

Per ulteriori informazioni: Gli orari esatti dei passaggi delle gare di sabato 8 marzo possono essere consultati sulla pagina Facebook del Comune di Castelnuovo Berardenga e sul sito web della competizione www.strade-bianche.it.