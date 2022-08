Strada provinciale Collacchie, Baccetti (FD): Criticità del manto stradale

Grosseto: Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Simonetta Baccetti, contattata dai cittadini, segnala alla Provincia la pericolosità del manto stradale che si presenta non uniforme, con evidente dislivello in alcuni tratti, della strada provinciale 158 delle Collacchie tra Grosseto e Marina di Grosseto, in tutte e due le carreggiate.



Chi percorre tutti i giorni il tratto di strada in questione, sia in macchina che su due ruote, sa benissimo della situazione di pericolo in essere. Con moto o motorini, come riportano alcuni cittadini, è facile se non si è più che attenti, sbandare. La strada provinciale 158 delle Collacchie è una tra le strade provinciali ad alta percorribilità, durane il periodo estivo vede moltiplicare i mezzi che la percorrono. Visti i finanziamenti previsti dalla provincia per le condizioni delle strade provinciali, si auspica urgente e tempestivo intervento, la viabilità sicura è importante, nell’interesse e l’incolumità di tutti. Urge un intervento di messa in sicurezza, questo è quanto chiedono i cittadini, conclude Simonetta Baccetti che tutti i giorni percorrono il tratto di strada in questione.