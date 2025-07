Strada Origlio: preziosa collaborazione tra il Comune ed Enel

Al via i lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione della via capalbiese

Capalbio: Trovato l’accordo tra il Comune di Capalbio ed Enel Energia per la messa in sicurezza e la sistemazione di circa 800 metri della Strada Origlio. A seguito di un sopralluogo sul tratto in questione, l’amministrazione comunale e l’Ente nazionale per l’energia elettrica hanno concordato un intervento congiunto volto a migliorare la viabilità della via capalbiese. Una decisione presa a seguito della formazione di alcuni ammaloramenti formatisi su parte della carreggiata dovuti al passaggio di una linea interrata per la corrente. I lavori cominceranno lunedì 21 luglio.

Il Comune di Capalbio esprime massima soddisfazione per la sinergia creatasi con Enel Energia. “Cogliendo l’occasione delle operazioni dell’Ente nazionale per l’energia elettrica – spiega l’amministrazione comunale –, interverremo nella sistemazione della carreggiata non interessata dagli ammaloramenti dovuti al passaggio della linea. In questo modo sarà possibile restituire ai residenti e ai visitatori un tratto stradale di circa 800 metri completamente rinnovato e sicuro. Ringraziamo Enel Energia per aver ascoltato e accolto le nostre richieste, dimostrando un forte spirito di collaborazione e una particolare attenzione per la sicurezza dei cittadini”.