Strada dei campeggi, via libera al progetto esecutivo

Orbetello: La giunta del comune di Orbetello ha approvato il progetto esecutivo per i lavori sull'ultimo tratto della strada dei campeggi, volto a rendere più sicura la viabilità e che avrà un costo complessivo previsto di circa 70mila euro.

«Il Servizio Manutenzioni del settore lavori pubblici del Comune di Orbetello – spiegano gli amministratori lagunari - ha rilevato lo stato di conservazione del tratto stradale “Vecchia Aurelia zona campeggi Osa”, ex sede stradale Strada Statale 1 Aurelia, dismesso alcuni anni fa dall’Anas. Tale tratto di strada è attualmente a servizio dei campeggi presenti nella zona costiera ricompresa tra il fiume Albegna e il fiume Osa; il suo sviluppo complessivo è di circa 2.600 metri e si trova attualmente in condizioni di forte degrado a causa del rigonfiamento del sottofondo dovuto alla presenza delle alberature di Pinus Pinea (pino domestico) che dimorano lungo la strada. Nel mese di luglio dell’anno 2022, il Comune di Orbetello è intervenuto nei primi due tratti della strada».

«Successivamente – prosegue l'amministrazione - sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza finalizzati all’eliminazione di dossi e sporgenze di radici. Gli obiettivi dell'intervento in progetto interessano il tratto finale della viabilità (Tratto 4 -5- 6) e sono finalizzati al ripristino della planarità della sede stradale, eliminando così potenziali rischi che derivano dalla presenza di numerosi dossi. Tuttavia non si tratta di un intervento definitivo, ma commisurato alle disponibilità economiche dell'Amministrazione e bilanciato tra la necessità di evitare l'instabilità delle piante e l'ulteriore necessità di rendere transitabile la strada».

«Un intervento – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi – che va a completare la messa in sicurezza di un tratto di strada molto importante per il nostro territorio, in quanto a servizio di numerose strutture turistico/ricettive e quindi molto trafficata, particolarmente in alta stagione».