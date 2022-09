"Stortellata 2022". Torna la sagra del tortello di patate Selvignano

Selvena: Nei giorni sabato 10 (pranzo e cena) e domenica 11 (solo pranzo) settembre a Selvena torna la “Stortellata”, quarta sagra del tortello di patate Selvignano.

Anche quest’anno i commensali potranno degustare i nostri tortelli di patate che, come usuale, saranno tutti fatti a mano la notte prima della giornata di sagra il cui ripieno è realizzato con la Patata Biancona del Faggeto (o di Selvena), varietà autoctona che da circa alcuni anni cerchiamo di recuperare e salvaguardare con l’aiuto dei nostri volontari e sulla quale puntiamo molto.

Oltre alla variante classica – anche in questa edizione – verrà servita agli avventori la variante con il Tartufo di Castell’Azzara, piatto che rappresenta perfettamente il connubio tra due prodotti tipici, la patata Biancona del Faggeto e il tartufo locale.





Un’edizione 2022 piuttosto particolare, dove sacro e profano si mescoleranno. Infatti in quei giorni Selvena festeggia anche il patrono paesano “San Nicola da Tolentino” con il tradizionale lancio del pallone ed i relativi riti religiosi e il 115°anno della fondazione del corpo filarmonico paesano “G.Puccini” dove per l’occasione sia la banda che il corpo filarmonico “G.Sclavi” di Castell’Azzara sfileranno per le vie del paese con esibizione finale presso il parco pubblico.