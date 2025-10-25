Storni: “Al vaglio varie ipotesi per risolvere il problema attorno all’ospedale”

“Al vaglio varie ipotesi per risolvere il problema della presenza degli storni”.

Tarquinia: Lo afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, che sottolinea come l’Amministrazione comunale è pienamente consapevole delle criticità causate dagli uccelli nell’area dell’ospedale e comprende appieno le preoccupazioni espresse dai cittadini. “La situazione è oggetto di attenzione da parte del Comune. Sono in corso da tempo dei tavoli tecnici con l’Asl di Viterbo e con la direzione sanitaria del presidio per individuare le soluzioni più efficaci e soprattutto conformi alle normative vigenti, le quali, in materia di fauna selvatica e tutela animale, risultano particolarmente stringenti – prosegue il sindaco Sposetti -. Siamo perfettamente consci della gravità del problema e del disagio quotidiano che cittadini e personale ospedaliero sono costretti a sopportare. Per questo, cercheremo di attuare un piano di intervento che consenta di garantire la sicurezza, il decoro e la salubrità delle zone intorno all’ospedale, nel pieno rispetto delle regole che disciplinano ogni azione di contenimento della fauna”. Il primo cittadino precisa inoltre che sono già stati effettuati sopralluoghi congiunti ed eseguite misure di pulizia straordinaria e di rafforzamento delle operazioni di igiene urbana. “Comprendo la legittima preoccupazione della cittadinanza – conclude il sindaco Sposetti – ma è necessario operare con equilibrio e responsabilità, evitando soluzioni improvvisate o non consentite dalla legge”.