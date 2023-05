Cultura “Storie in mostra” per bambini con i “Visionari” del Polo Clarisse 5 maggio 2023

5 maggio 2023 122

122 Stampa



Redazione Sabato 6 maggio il laboratorio creativo per i più piccoli, collegato alle opere esposte al museo Grosseto: Le storie dei bambini animano le opere esposte al Polo culturale Le Clarisse con i laboratori creativi. La struttura museale di via Vinzaglio ospita la mostra “I Visionari” con opere di Bueno, Brindisi, Possenti e Alinari, e in occasione di questa esposizione gli operatori di PromoCultura propongono una serie di laboratori creativi “a tema”, dedicati ai più piccoli: il primo appuntamento è in programma sabato 6 maggio alle ore 17.30 con “Storie in mostra”. Il costo di partecipazione è di 4 euro; è possibile prenotare chiamando il numero 0564 48066 o scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Gli operatori museali di PromoCultura accompagneranno i bambini nell'invenzione di una storia utilizzando i personaggi fantastici e surreali protagonisti della mostra “I Visionari”. I laboratori “a tema” successivi saranno “Il mare immaginario” (venerdì 19 maggio, ore 17.30), “Atelier Luzzetti” (domenica 21 maggio, ore 17.30) e “Speak English at the museum – special edition” (giovedì 25 maggio, ore 17.30). La mostra “I Visionari” resterà aperta al pubblico fino a domenica 4 giugno, il giovedì e il venerdì con orario 10-13 e 16-19; il biglietto d'ingresso costa 2 euro (gratuito per soci Fondazione Grosseto Cultura) oppure 5 euro compresa la visita al Museo Luzzetti. Per visite guidate in altri giorni scrivere a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it. Info: 0564 488066-067-547; clarissearte@fondazionegrossetocultura.it; collezioneluzzetti@gmail.com. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura “Storie in mostra” per bambini con i “Visionari” del Polo Clarisse “Storie in mostra” per bambini con i “Visionari” del Polo Clarisse 2023-05-05T16:15:00+02:00 254 it “Storie in mostra” per bambini con i “Visionari” del Polo Clarisse. Sabato 6 maggio il laboratorio creativo per i più piccoli, collegato alle opere esposte al museo PT1M /media/images/polo-clarisse-bambini-visionari.jpg /media/images/polo-clarisse-bambini-visionari.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 05 May 2023 16:15:00 GMT