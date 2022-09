“Storie di natura al confine tra realtà e immaginazione” al Museo di storia naturale

Venerdì 9 settembre l'incontro con il naturalista Aldo Martina: è l'ultimo evento estivo



Grosseto: Il naturalista e storyteller Aldo Martina sarà il protagonista dell'ultimo appuntamento della rassegna estiva del Museo di storia naturale della Maremma, in programma venerdì 9 settembre alle ore 18.30 nella sala conferenze del museo in strada Corsini 5. L'evento è a ingresso gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571). E anche in questa occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Sarà una chiusura in bellezza della rassegna degli eventi estivi – fanno sapere dal Museo di storia naturale della Maremma – in un clima conviviale e rilassato. Ascolteremo insieme storie di natura, avventure e disavventure, che sono la principale fonte ispiratrice per l'autore. Perché, come lo stesso Aldo Martina ama dire, “Il lavoro del naturalista più che spiegato va raccontato, perché non si tratta semplicemente di una professione… è una predisposizione”. Martina ci parlerà dei suoi libri, del lavoro del naturalista e delle molte leggende e fake news sul mondo animale».





Aldo Martina, romano, è laureato in Scienze naturali e lavora in ambito faunistico e nella didattica ambientale. Dal 2003 collabora con il Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino e vive a Mezzano in Primiero (Trento), alle pendici delle Pale di San Martino, dove ama passeggiare, soprattutto nei boschi, con binocolo e macchina fotografica. Si occupa di divulgazione e comunicazione scientifica ed è autore di numerosi testi in materia.