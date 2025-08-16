Storie di libri e di nobiltà, Michele Santeramo al San Rocco Festival

Un nuovo spettacolo originale da non perdere al San Rocco Festival, che si avvia verso la conclusione.

Marina di Grosseto: Domenica 17 agosto alle ore 21.30, nell’area spettacolo del Forte San Rocco di Marina di Grosseto, Michele Santeramo - uno dei più importanti nuovi scrittori di teatro italiani – presenta lo spettacolo Nobili e porci libri – Vita del Barone Gennaro De Gemmis.

L’autore pugliese, che nel 2020 inaugurò la prima edizione del San Rocco Festival con l’indimenticato “Storia d’amore e di calcio”, torna a Marina con un nuovo reading d’autore: è l’autore stesso che interpreta un suo testo. Per questa occasione sarà accompagnato dalle musiche originali di Sergio Altamura, uno dei chitarristi più originali del panorama musicale nazionale, che alterna la chitarra acustica a sei corde con la lap steel guitar, speciale “chitarra preparata” con cui alterna loop e musica elettronica.

Nello spettacolo si racconta la vita di don Gennaro De Gemmis, un nobiluomo del sud Italia, che ha deciso di spendere l’intero suo enorme patrimonio per acquistare libri, custodirli nella più grande e preziosa biblioteca sulla storia della Puglia e poi donare tutto perché rimanesse di proprietà pubblica. Già: uno spende tutto il suo personale patrimonio perché quel che acquista diventi pubblico.

Gennaro De Gemmis era un bibliofilo appassionato anche di chimica e di agricoltura, oltre che di storia. Era ingegnere, filosofo, galantuomo, e nella periferia del sud di inizio 900 ha costruito un centro di bellezza in cui confluivano i più grandi intellettuali del tempo. La sua Villa San Giuliano diventava ogni giorno più preziosa, per i libri che conteneva e per i dipinti, le sculture, le preziosità che don Gennaro acquistava. Sui lati di uno dei due viali di accesso alla villa c’erano sculture di scrofe, ciascuna con sotto la sua lapide: nel giardino, una fila di imponenti alberi piantati a pochissima distanza proteggevano i tulipani dal vento del mare.

Gennaro spende tutto, regala ogni cosa e diventa povero.

Non è mai stato un bell’uomo Gennaro ma quando era ricco nessuno glielo avrebbe detto. Adesso che è povero, tutti vedono quanto è brutto. Ma questo non è importante. A chi gliel’avesse chiesto, avrebbe risposto che forse solo una cosa è importante, forse solo una: essere all’altezza dei propri sogni.

Un nuovo spettacolo originale da non perdere al San Rocco Festival, che si avvia verso la conclusione.

All’inizio della serata la Cantina Vini di Maremma offrirà un aperitivo.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Domenica 17 agosto - ore 21.30

Nobili e porci libri

Vita del Barone Gennaro De Gemmis

di e con Michele Santeramo

Musiche composte ed eseguite dal vivo da Sergio Altamura

Michele Santeramo (foto1), drammaturgo e narratore barese, è uno dei nuovi autori più apprezzati del teatro italiano. Vince il Premio Generazione Scenario nel 2003, il prestigioso Premio Riccione nel 2011, il Premio Associazione Nazionale Critici Teatro nel 2013, il Premio Hystrio per la drammaturgia nel 2014.





Sergio Altamura (foto2) inizia la sua carriera di musicista e compositore in ambito rock, e crea un originale percorso stilistico in cui miscela loop, voci, percussioni. Dal vivo alterna la chitarra acustica a sei corde e la lap steel guitar, servendosi anche di oggetti di uso quotidiano (archetto, ventole, bulloni, radio). Scrive anche musica per il teatro e per il cinema.



